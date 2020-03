Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät © Jürgen Fuchs

Mit einem Mountainbike war ein 38-jähriger, in Graz-Umgebung wohnender ukrainischer Staatsbürger am Sonntag gegen 16.20 Uhr auf der stark abfallenden Leberstraße in Stattegg unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum.