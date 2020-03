Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Graz-St. Peter

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand in Graz-St. Peter © Alice Samec

Feuerwehreinsatz im St.-Peter-Pfarrweg in Graz: In einem Mehrparteienhaus drang Sonntagnachmittag dichter Rauch aus einer Wohnung im 3. Stock. Laut Berufsfeuerwehr hatte es auf dem Balkon zu brennen begonnen, sodass auch der darüberliegende Balkon in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eine Person erlitt demnach eine Rauchgasvergiftung.