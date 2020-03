Facebook

Auch die Cobra musste in Kapfenberg anrücken (Sujetbild) © APA/ROLAND SCHLAGER

Zwei Polizeistreifen der Polizeiinspektion Kapfenberg wurden gegen 22 Uhr wegen einer Lärmerregung zu einem Mehrparteienhaus in die Hochschwabsiedlung in den Ortsteil Hafendorf gerufen und klopften bzw. läuteten an der betreffenden Wohnungstüre. Da niemand öffnete, betraten die Polizeikräfte die unversperrte Wohnung und nahmen in der Küche eine abgestellte Langwaffe wahr.