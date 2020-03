Kleine Zeitung +

Corona-Virus In keinem Bundesland gibt es mehr Todesfälle als in der Steiermark

Mit zwei am Samstag bestätigten Todesfällen steigt die Zahl der Todesopfer auf 19, so groß ist die Zahl in keinem anderen Bundesland. Allein am Freitag gab es sechs Todesfälle in Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen in der Steiermark - ein trauriger Rekord.