Nach Feier-Ausflug Alkolenker ohne Führerschein krachte gegen Betonwand

Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr krachte es bei der A9-Mautstelle St. Michael in der Obersteiermark: Ein in Oberösterreich lebender Bosnier war - schwer alkoholisiert - vom Trinken mit einer Freundin in Graz zurückgekehrt. Er hatte außerdem keinen Führerschein.