Neuschnee Ende März © Hartweger

Heute am Mittwoch breiten sich von Südosten her dichte Wolken über die gesamte Steiermark aus, berichtet die ZAMG. Mit Schwerpunkt südlich der Mur und Mürz schneit es zeitweise leicht, ganz im Süden und in der Weststeiermark später auch zeitweise mäßig.