Teams aus drei Richtern und zwei Haft- und Rechtsschutzrichtern halten das Landesgericht Graz am Laufen. Dringende Verhandlungen werden über Video geführt. Wie die Rückstände an offenen Prozessen abgearbeitet werden, weiß noch niemand.

© der Plankenauer

Die Beschränkungen, die der Justiz duch die Cronamaßnahmen auferlegt werden sind enorm. Am Landesgericht Graz werden die Verhandlungen die unaufschiebbar sind, über Videokonferenz abgehalten. Beschudigte sitzen dabei vor einer Videokamera in der Haftanstalt. Es geht im Wesentlichen um Haftsachen, also um Haftverhandlungen für Untersuchungshäftlinge einerseits und um Strafverhandlungen, die dringend sind, weil Angeklagte nicht unverhältnismäßig lange in Haft bleiben dürfen.