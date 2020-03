In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Matura wird verschoben, der neue Termin für den Start der schriftlichen Prüfungen ist der 19. Mai. Ganz fix ist das aber auch nicht © APA/HANS KLAUS TECHT

Tag 3 des Ausnahmezustandes an den Schulen: Dort herrscht am Mittwoch gähnende Leere: Nur 180 der fast 92.000 steirischen Schüler bis 14 Jahre wurden an Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen und Sonderschulen betreut. Am Montag waren noch rund 1300 Kinder an den Schulen. Die Über-14-Jährigen lernen sowieso zu Hause. In dieser beispiellosen Situation gibt es viele Fragen, vor allem auch für Maturanten