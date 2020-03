In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Blick von Gröbming auf den Galsterberg in der Gemeinde Michaelerberg-Pruggern © Ch. Nerat

Wer etwa von Gröbming aus einen Blick auf den Galsterberg wirft, bekommt etwas ganz Besonderes zu sehen. Nämlich ein riesiges Herz mit einem Durchmesser von rund 70 Metern, das per Pistengerät in den Schnee "gemalt" worden ist. Es ist ein Abschiedsgruß, für ein Herz hat sich Pistengerätfahrer Reinhold Winkler deshalb entschieden, "weil wir der herzliche Berg sind", sagt Betriebsleiter Sepp Zörweg. "Wir wollen unseren Gästen damit ,Danke` sagen, und in dieser ganz speziellen Situation, in der wir uns gerade befinden, auch alles Gute wünschen."