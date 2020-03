In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Bilder vom Freitag gingen viral: Im Murpark mussten die Kunden vor dem Interspar warten. Blockabfertigung. Das Kaufgeschäft im Grazer Einkaufzentrum war am Rande der Kapazitäten, danach beruhigte sich die Lage wieder. Würden sich die Hamsterkäufe am Samstag fortsetzen? Bevor sich die kleinen Schranken zum ersten Mal öffneten, standen eine Handvoll Kunden schon mit dem Wagerl parat. Keine Spur von Stress, kein Drängen und so schoben sich die Ersten des Tages gemütlich durch die Gänge. Das Personal wurde vorsorglich aufgestockt, auch Sicherheitsleute waren vorhanden, traten aber nicht in Erscheinung. Man war vorbereitet.