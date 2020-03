In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Ein Lkw war am Freitagvormittag in einen schweren Unfall auf der S 6 verwickelt, wie durch ein Wunder blieb der Fahrer beinahe unverletzt.

Steher bohrte sich in Kabine

Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer beinahe unverletzt © Einsatzdoku.at/Lechner

Gegen 9.30 Uhr kam es am Freitag auf der Auffahrt der S6 bei Maria Schutz zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Sattelzug war bei der Auffahrt umgestürzt und kam auf der Leitschiene seitlich zu liegen. Dabei bohrte sich ein Leitschienensteher in die Fahrgastzelle des Zugfahrzeugs und ragte ins Innere. Wie durch ein Wunder blieb der Lenker bis auf eine Schürfwunde am Ohr unverletzt.