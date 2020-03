Facebook

Mopedfahrer fuhr Polizei davon (Sujetbild) © Gert Eggenberger

Ohne Kennzeichentafel und ohne Licht war am Donnerstag kurz nach 19 Uhr ein Moped in Voitsberg unterwegs. Das erregete die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife, die Beamten schalteten Blaulicht und Folgetonhorn ein und fuhren dem Moped nach. Doch der Lenker hielt nicht an, sondern gab erst recht Gas und versuchte zu flüchten.