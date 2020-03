Coronavirus LH Schützenhöfer: "Drastisch, aber notwendig"

Am Mittwoch werden in einer Sondersitzung der Landesregierung die Maßnahmen, Folgen und wohl auch deren Kosten besprochen. "Ich weiß, dass da nicht alle einverstanden sind. Doch die Gesundheit hat Vorrang", sagt LH Schützenhöfer.

Krisenstab tagt am Dienstag © Land Stmk

Die Bundesregierung zog am Dienstag die Zügel an: "Nur 100 Menschen im Innen- und maximal 500 im Außenbereich, das ist drastisch", sagte LH Hermann Schützenhöfer am Dienstag gegenüber der Antenne Steiermark zu den Vorkehrungen gegen das Virus.