Der Ausbreitung des Corona-Virus zum Trotz sinken in der Steiermark die Infektionsraten bei der saisonalen Grippe. Letzte Woche gab es weniger als 400 Grippe-Kranke und knapp 9000 Infekte.

Die "echte" Grippe ist auf dem Rückzug, während Covid19 voranschreitet © APA/BARBARA GINDL

Während das Voranschreiten des Coronavirus nun auch in Österreich das öffentliche Leben fast zum Erliegen bringt und in der Steiermark eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt werden muss, zieht an anderer Erkrankungsfront langsam Entspannung ein: Die Erkrankungsfälle bei der saisonalen Virusgrippe gehen nämlich stark zurück.