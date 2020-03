Facebook

Graz als Kulisse für Stolz-Musik-Film 1968: Wenn die Veilchen blühen © Screenshot: Youtube/ZDF

Drei Millionen Euro investiert die Stadt also, um dem Grazer Operetten-König Robert Stolz wieder ein Museum zu widmen. Ende 2021 soll es in einem Zubau zur Robert-Stolz-Seniorenresidenz in der Theordor-Körner-Straße eröffnet werden.