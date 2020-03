Louis Knie reagiert"Raucherzelt" trübt Circus-Freuden

Facebook

"Eine entzückende Hundenummer, der Jongleur war Weltklasse und die Kinder waren wirklich begeistert", soweit die durchwegs positive Circuskritik einer Grazerin, die am Wochenende mit ihrer Familie die Premiere des Circus Louis Knie in Seiersberg besucht hat. Doch dann kommt das ganz große Aber: "Im Vorzelt, dort, wo die Gastro-Angebote untergebracht sind, wird geraucht, als gäbe es kein Morgen mehr." Gerade so, als gäbe es das totale Rauchverbot nicht, das vorigen November in Kraft getreten ist.