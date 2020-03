Facebook

Die Geburtskirche in Bethlehem ist derzeit geschlossen, die Pilger aus Bad Waltersdorf sind froh, wieder zu Hause zu sein © APA/AFP/AHMAD GHARABLI

Lange Stunden des Wartens und der Ungewissheit hat eine Pilgergruppe aus Bad Waltersdorf hinter sich. Gemeinsam mit Pfarrer Maciej Trawka hatte sie sich Anfang der Woche ins Heilige Land aufgemacht. „Wir sind am Montag in Tel Aviv gelandet und in den Norden, nach Galiläa, gefahren“, erzählt Franz Pfeiffer, einer der Reiseteilnehmer. Am Donnerstag brachte der Bus die 27-köpfige Gruppe schließlich nach Bethlehem. „Als wir in der Stadt angekommen sind, lag schon eine gewisse Spannung in der Luft.“ Zu Mitternacht erreichte die Gruppe schließlich die Hiobsbotschaft: Die palästinensischen Behörden erklärten den Großraum Bethlehem samt Jericho und dem Jordantal zum Corona-Notstandsgebiet. Kirchen und Moscheen bleiben mindestens für die kommenden zwei Wochen geschlossen, Pilger dürfen nicht mehr einreisen, Hotelreservierungen verlieren ihre Gültigkeit. Touristen, die bereits vor Ort sind, werden unter Behördenaufsicht gestellt. Am Donnerstag waren sieben Hotelangestellte in Bait Dschala, es grenzt nordwestlich an die Stadt, positiv auf den Coronavirus getestet worden. Griechische Touristen hatten sie angesteckt.