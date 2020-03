Facebook

© APA/LUKAS HUTER

Mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Voitsberg und Krems waren am Donnerstagnachmittag bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Voitsberg im Einsatz. Eine 73-jährige Weststeirerin hatte gegen 16.30 Uhr eine Pfanne mit Öl auf den leicht erhitzten Herd gestellt. Sie ging nur kurz in den ersten Stock, um sich umzuziehen. Als sie wenige Minuten später wieder zurückkam, bemerkte sie starken Rauch und Feuer in der Küche, woraufhin sie vor das Haus lief und laut um Hilfe rief.