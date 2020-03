Facebook

Die schreckliche Tragödie ereignete sich im September in der Südoststeiermark: Ein damals 19-Jähriger, seine gleichaltrige Freundin und deren dreieinhalb Monate alter Sohn übersiedelten in die Steiermark. In den späteren Abendstunden waren die beiden jungen Leute mit ihrem Kind alleine im Wohnhaus. Sie hielten sich im Schlafzimmer im ersten Stock auf.