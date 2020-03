Facebook

Unfall bei Skitour (Archivbild) © APA/JAKOB GRUBER

Eine Skitour von St. Ilgen in Richtung Hochschwab wollte am Sonntag ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unternehmen. Zusammen mit seiner Begleiterin (29) durchstieg er am Vormittag das Zagelkar und visierte den Zagelkogel an. Das Paar befand sich bereits auf 2200 Metern Seehöhe, als der Mann kurz nach Mittag auf dem stark vereisten Untergrund ausrutschte.