Graz Bedingte Haft für Herrl, das seinen Hund schlug und quälte

Der gutmütige American Staffordshire Terrier Chiko wurde von seinem Herrl (25) gequält, geschlagen, getreten und wie an einem Lasso durch die Luft gewirbelt. Dafür wurde er am Montag am Landesgericht Graz verurteilt.