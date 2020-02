Die Zahl der an Grippe erkrankten Steirer ist in den Ferien erwartungsgemäß gesunken. 12.028 Steirer mussten wegen eines grippalen Infekts oder echter Grippe im Bett bleiben.

© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Die Grippewelle in der Steiermark geht endlich zurück. So waren in der Semesterferienwoche der ÖGK Landesstelle Steiermark "nur" 840 Fälle von echter Grippe gemeldet worden. Die Woche zuvor waren es noch 1078 Fälle.