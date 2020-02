Kleine Zeitung +

Bis 190 km/h Sturm Yulia hielt steirische Feuerwehren auf Trab

47 Feuerwehr-Einsätze gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag, die mit dem Sturm in Zusammenhang standen. Am meisten war das Mürztal betroffen. In Graz gab es durch den Föhnwind 18 Grad in der Nacht.