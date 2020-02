Beim Einbiegen in Landesstraße übersah 83-Jähriger einen Rennradfahrer. 51-Jähriger kam nach notärztlicher Versorgung ins LKH Graz.

Der Radfahrer wurde ins LKH Graz gebracht © (c) Juergen Fuchs

Die tief stehende Sonne hatte ihn geblendet, gab er später zu Protokoll: Ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der am Samstag gegen 16.30 Uhr in St. Bartholomä mit seinem Pkw von der Liebochtalstraße L336 nach links in die St. Bartholomä Straße L316 einbiegen wollte, übersah einen auf der L336 herankommenden 51-jährigen Rennradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung.