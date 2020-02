Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwere Knieverletzung bei Holzarbeiten © Fuchs

Zu einem Forstunfall kam es am Donnerstag in St. Michael im Bezirk Leoben. Ein 64-Jährige war gegen 11.45 Uhr in einem Wald mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei wollte er einen Baumstamm mit der Seilwinde seines Traktors in Richtung Traktor ziehen.