Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im November gab es erneut Einsätze wegen Schneebruchs - hier auf der Stolzalpe © BFV Murau

Rekordbilanz war es zwar keine, die Landesbranddirektor Reinhard Leichtfried beim Empfang des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark am Donnerstag in Raaba präsentierte. Das liegt an einem Rückgang Unwettereinsätzen im Vorjahr sowie einer neuen statistischen Erfassung. Diese wurde 2019 auf das Kalenderjahr umgestellt, daher hinkt der Vergleich mit früheren Jahresbilanzen.