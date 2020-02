Mittwochnacht geriet ein Wäschetrockner in Brand. Knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Seiersberg und Pirka löschten den Brand.

© Robert Lenhard

Kurz nach 22.45 Uhr geriet der Wäschetrockner in der Waschküche des Einfamilienhauses in Seiersberg-Pirka aus bislang unbekannter Ursache in Brand.