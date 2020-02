Facebook

Koboldin Poldi soll die angehenden Volksschüler durch den Test führen © KK

Nichts wird es aus dem umstrittenen Test zur Feststellung der Schulreife von angehenden Taferlklasslern. Ursprünglich war ja geplant, die App um die freundliche Koboldin „Poldi“ im Jänner 2021 verpflichtend an allen Volksschulen einzusetzen, Fünfjährige sollten damit (entweder mittels App oder in Papierform) Monate vor tatsächlichem Schulbeginn abgetestet werden. Nachdem es aber vor allem in der Steiermark (die Kleine Zeitung berichtete) heftige Kritik an dem „Screening“ gab, zieht das Ministerium nun die Notbremse. „Die App wird neu programmiert und kommt für die Schulen nur auf freiwilliger Basis“, heißt es. „Die in Pilotschulen erprobte Version habe sich als zu lang und komplex erwiesen,“ bestätigt man im Bildungsministerium.