Beim Hantieren mit einem Schweißgerät setzte ein Voitsberger am Montagvormittag aus Versehen sein Fahrzeug in Brand. Drei Feuerwehren mussten mit zwei Atemschutztrupps ausrücken.

Das Auto brannte in der Halle komplett aus © FF Voitsberg/Walter Ninaus

Zu einem Fahrzeugbrand mussten die Freiwilligen Feuerwehren Voitsberg, Rosental und Krems am Montagvormittag ausrücken. Ein Arbeiter hatte in einer Werkstatt an einem Auto mit einem Schweißgerät Reparaturarbeiten durchgeführt und es in weiterer Folge unabsichtlich in Brand gesetzt. Nach einigen fehlgeschlagenen Löschversuchen alarmierte der Mann die Feuerwehr.