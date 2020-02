Zwei Wochen nach dem tödlichen Messerangriff in St. Peter kamen am Montag Experten im Grazer Rathaus zusammen: Der Vorfall mache "sehr betroffen", zeige aber auch Mängel am System und im Umgang der Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen auf.

Die Frage nach dem "Warum?" beschäftigt die Experten zwei Wochen nach Bluttat bei einer Zusammenkunft im Grazer Rathaus © Juergen Fuchs

Rund zwei Wochen nach der Bluttat in Graz-St. Peter, bei der eine 33-jährige Grazerin nach einem Messerangriff verstorben ist, sind am Montag Experten im Grazer Rathaus zusammengekommen: "Alle, die in diesem Bereich arbeiten sind von der Tat sehr betroffen", betont Detlef Scheiber vom Leitungsteams Berufsverband der Psychologen in der Steiermark bereits eingangs.