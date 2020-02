Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einer 59-jährigen Frau wurde Donnerstagabend in Leibnitz brutal die Handtasche geraubt. Die Frau ging gegen 18.15 Uhr vom Hauptplatz kommend in Richtung eines Kinos. In der Gasse wurde sie so kräftig gestoßen, dass sie zu Boden stürzte. Dann entriss ein Mann ihr die Handtasche. Er flüchtete in Richtung des Kinos und weiter in Richtung Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse.

Beschreibung des Täters Etwa 20 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß, schmale Statur, trug eine schwarze Kapuzenjacke mit einem weißen Logo am Rücken.

Die Polizeiinspektion Leibnitz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer