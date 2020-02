Facebook

© Fuchs

In bad Radkersburg ist gestern der Heizkessel eines Heizwerks in Brand geraten. Gegen 15.10 Uhr waren zwei Mitarbeiter des Heizwerks am Gelände unterwegs.