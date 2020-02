27-Jähriger Afrikaner soll sich auf Facebook als US-Soldat ausgegeben haben. Eine Frau überwies insgesamt rund 15.000 Euro. Wegen Betrugs wurde er in Graz zu 24 Monaten Haft verurteilt.

Robert Jackson ist ein gutaussehender (weißer) Offizier der US-Armee zwischen 50 und 60, der über soziale Netzwerke gerne Kontakt zu Damen sucht. Sein Nachteil: Den "Captain" gibt es gar nicht. Einen Blick hinter die Kulissen eines solchen "Love-Scam" (Betrugsmasche, die an die Gefühle der Opfer appelliert) bot eine Verhandlung am Landesgericht Graz am Mittwoch Vormittag.