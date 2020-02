Tödlicher Verkehrsunfall Montagabend auf der L 602 in Lang (Bezirk Leibnitz). Eine 72-jährige Südsteirerin wurde beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Unfallstelle in Lang © Robert Lenhard

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Montagabend auf der stark befahrenen L 602 im Gemeindegebiet von Lang (Bezirk Leibnitz). Eine 72-jährige Frau aus dem Bezirk Leibnitz war auf dem östlichen Begleitweg zu Fuß auf dem Heimweg vom Einkaufen und wollte die Landesstraße gegen 18 Uhr in Richtung des gegenüber liegenden Begleitweges überqueren. Dabei dürfte sie einen aus Richtung Stangersdorf herannahenden Pkw übersehen haben. Die dunkel gekleidete 72-Jährige wurde vom Auto einer 44-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Leibnitz erfasst und an den Fahrbahnrand geschleudert. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen eines Rot-Kreuz-Mitarbeiters und eines Notarztes verstarb die 72-jährige Südsteirerin noch an der Unfallstelle.