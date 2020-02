In Salzburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

THEMENBILD © APA/GEORG HOCHMUTH

Bei einer Skitour in den Lungauer Nockbergen in der Gemeinde Thomatal (Bezirk Tamsweg) ist am Samstag eine 57-jährige Frau verstorben. Auf einer Seehöhe von knapp unter 2.000 m brach die Steirerin plötzlich zusammen und war sofort bewusstlos. Eine Reanimation, die ihre Begleiter starteten, verlief erfolglos. Die später hinzugekommene Notärztin konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen. Bei der Tour handelte es sich laut Polizei um leichtes Gelände.