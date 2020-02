Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Weil er einen Pensionisten in einem Grazer Lokal mit einem Klappmesser bedroht haben soll, ist ein 40-Jähriger Rumäne am Mittwoch wegen gefährlicher Drohung am Grazer Straflandesgericht zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Er zeigte sich nicht geständig und gab an, alkoholisiert gewesen zu sein.