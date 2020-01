Kleine Zeitung +

Schwerer Skiunfall am Hauser Kaibling Retter per Skidoo zu Verletztem gebracht, Pistengerät leuchtete Rückweg aus

Schwerer Skiunfall am Dienstagnachmittag am Hauser Kailbing, Notarzthubschrauber konnte nicht starten, Retter wurden per Skidoo zum mehrere Kilometer entfernten Einsatzort gebracht.