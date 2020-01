In der Alten Poststraße in Graz-Eggenberg wurde am Montag ein 46-Jähriger schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwerer Unfall in Graz-Eggenberg © Fuchs

Wie die Polizei am Dienstag aussendete, kam es am Montag gegen 08.35 Uhr zu einem schweren Unfall im Grazer Bezirk Eggenberg. Ein 46-jähriger Grazer wollte die Alte Poststraße im Bereich der Hausnummer 76 überqueren. Dabei wurde er von einem in Richtung Süden fahrenden Pkw, der von einem 77-Jährigen aus Graz gelenkt wurde, erfasst, zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert.