Trickdiebe Grazer Polizei warnt: Teure Jacken sind billiger Trick

Drei Senioren sind in Graz von Unbekannten mit teurer Kleidung hinters Licht geführt worden. Ein Opfer wurde sogar zur Bank gefahren, um 2000 Euro für den Trickdieb zu beheben.

Drei ähnliche Fälle binnen weniger Tage beschäftigen die Grazer Polizei. Die Täter lockten mit "hochwertigen" Jacken. Jedes Mal wurden Senioren geschädigt. Die Polizeiinspektion Andritz bittet um Hinweise: Tel. 059 133/6581

Fall 1

So erstattete ein 86-jähriger Grazer Anzeige, nachdem er erst 1200 Euro für eine Jacke "gespendet" - und ihm der Verkäufer heimlich Bargeld aus der Brieftasche gestohlen hatte.

Der Unbekannte sprach den Grazer auf der Theodor-Körner-Straße an, erzählte ihm von seiner angeblich schwer kranken Frau. Der wolle er mit dem Verkauf von Jacken helfen.

Der Pensionist ließ sich täuschen: Ein Komplize brachte ihn und den Verkäufer mit dem Pkw nach Hause. Dort zeigte ihm der Verkäufer "hochwertige" Jacken. Eine schenkte er her - für eine Spende von letztlich 1200 Euro. Wieder alleine, bemerkte der Grazer, dass ihm 70 Euro aus der Brieftasche gestohlen worden waren.

Fall 2

In der Ragnitz-/Riesstraße waren die Trickdiebe ebenso aktiv: Ein "Verkäufer" sprach dort einen 79-jährigen Grazer an. Der ließ sich ebenfalls mit einem Pkw nach Hause bringen. Dort wurden ihm Kleidungsstücke zum Verkauf angeboten. Weil der 79-Jährige aber nichts kaufte, ging der Unbekannte wieder. Zu spät der Grazer, dass seine Brieftasche samt einigen Hundert Euro fehlen.

Fall 3

Auch in der Grillparzerstraße wurde ein Pensionist vor einem Wohnhaus angesprochen. Tatsächlich probierte der Pensionist in der Wohnung Ledermäntel an - und wurde vom Unbekannten reich beschenkt (drei Mäntel, eine Jacke und eine Handtasche).

Dann bat der Trickdieb um "etwas Geld": Da der Pensionist kein Geld zu Hause hatte, wurde er zu einem Geldinstitut chauffiert. Dort übergab er dem unbekannten Mann 2000 Euro.