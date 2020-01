Im Raum Knittelfeld brannten gestern Abend eine rund 15 Meter lange Thujenhecke ab. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Knittelfeld geriet in der Nähe ein weiterer Busch in Brand. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine abgebrannte Thujenhecke © FF Knittelfeld

Gleich zwei Thujen gerieten in der Nacht auf den heutigen Samstag in der Obersteiermark in Brand. Gegen 20 Uhr wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Zeltweg zu einem Brand gerufen. In der Nähe eines Gartenhauses hatte eine Thujenhecke zu brennen begonnen.