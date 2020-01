Facebook

Mitarbeiter eines Kaufhauses sahen am Donnerstag in Kapfenberg, wie drei Männer Kleidung stahlen und dann in einem Auto flüchteten. Die Polizei fahndete sofort nach den Dieben und schnappte sie. Im Auto der Slowaken (30, 36 und 42 Jahre alt) fanden sie die Beute. Die Männer sollen in zwei Kaufhäusern zugeschlagen haben.