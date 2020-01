Facebook

Unfall mit einem E-Bike in Graz © (c) mmphoto - stock.adobe.com (Sebastian Rothe)

Unfall mit einem E-Bike in Graz: Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhr eine 69-jährige Grazerin mit ihrem E-Bike auf dem Radfahrstreifen der Straßganger Straße in Richtung Süden. Ein auf der Straßganger Straße ebenfalls in Richtung Süden fahrender 57-jähriger Pkw-Lenker, kubanischer Staatsangehöriger aus Graz, bog unmittelbar vor der Radfahrerin nach rechts in eine Firmeneinfahrt ein. Die 69-Jährige konnte trotz Bremsung nicht mehr anhalten und stieß mit ihrem E-Bike gegen die rechte hintere Seite des Pkws.