In der Bildungsdirektion in der Körblergasse kam es zur E-Mail-Panne. © Ballguide

Die E-Mail-Panne in der Bildungsdirektion ist mehr als ein peinlicher Bedienungsfehler. Wie berichtet, ist ein Bewerbungsprotokoll für drei Posten von Schulqualitätsmanagern in der Bildungsregion Ost an alle steirischen Pflichtschulen gegangen. Eigentlich sollte das Dokument mit allen Bewerbernamen und deren Bewertung nur zur Freigabe an die Mitglieder der Auswahlkommission gehen, um die Empfehlung einer Kandidatin dann ans Bildungsministerium zu übermitteln.