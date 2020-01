Facebook

Frau Petra, das war der Codename, mit dem ich bei der anonymen Geburt geboren habe. Das ist circa sieben Jahre her. Die Gründe, wieso ich das Kind zur Adoption freigab, waren Konflikte in der Partnerschaft. Ich befand mich in einer Konstellation, in der ich wusste, dass ich es nicht schaffen würde, ein Kind alleine großzuziehen. Ich habe viel überlegt und nachgedacht, hatte auch einen Termin in einer Abtreibungsklinik – aber ich konnte nicht hingehen. Es war eine sehr ambivalente Zeit.