Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BFV VOITSBERG

Im Falle des Brandes, durch den Dienstagfrüh in einem weststeirischen Haus drei Menschen ums Leben gekommen sind, gab es am Donnerstagvormittag keine neuen Ermittlungsergebnisse. Obduktionsergebnisse liegen noch nicht vor. Am Zug sei nun auch die Kriminaltechnik, die anhand der aus der Brandruine geborgenen Gegenstände Schlüsse auf die Ursache des Feuers ziehen könnte, sagte ein Polizist zur APA.