Sechs Landeshauptstädte brachten in diesem Winter noch keine geschlossene Schneedecke zusammen. Ab Samstag ist in den Nordstaulagen Schnee-Nachschub zu erwarten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im bis jetzt noch recht schneearmen Mariazellerland könnten bis Montag 40 Zentimeter Neuschnee dazukommen. © Fred Lindmoser

Bis dato war es in Sachen Schnee-Winter in vielen Teilen Österreichs ein Totalausfall. In sechs Landeshauptstädten (Graz, Wien, St. Pölten, Linz, Bregenz und Salzburg) gab es bis dato noch keinen einzigen Tag mit einer geschlossenen Schneedecke von mindestens einem Zentimeter.