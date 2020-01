Ein 42-jähriger Mürztaler wurde am Montag bei einem Arbeitsunfall in einer Grazer Firma verletzt.

Rettungseinsatz © Jürgen Fuchs

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle in Graz-Puntigam wurde am Montag ein 42-jähriger Mürztaler schwer verletzt. Der Arbeiter wollte mit einem Kollegen einen Metallrahmen mit einem Hallenkran wegheben. Der Rahmen lag auf zwei Metallschragen, der 42-Jährige hielt sich in deren Nähe auf, während sein Kollege den Kran bediente.