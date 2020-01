Facebook

Beamter der Verkehrspolizei © Juergen Fuchs

Der Unfall ereignete sich schon am 2. oder 3. Jänner auf der Zufahrt zu einem Supermarkt in der Grazer Straße. Dort war eine 81-jährige Grazerin zu Fuß unterwegs, als sie von einem Pkw gestreift wurde. Die Lenkerin hielt auch sofort an und erkundigte sich nach dem Zustand des Opfers. Die Seniorin verspürte zu diesem Zeitpunkt aber keine Schmerzen, deshalb schien die Angelegenheit für beide erledigt.

Erst in den Abendstunden klagte die 81-Jährige über Schmerzen als Folge des Zwischenfalls. Sie begab sich in ärztliche Behandlung, eine Anzeige bei der Polizei war die Folge.

Nun versucht die Grazer Verkehrspolizei den Unfall zu rekonstruieren und hofft, dass die Lenkerin des Pkw sich meldet. Auch Zeugen werden gesucht. Die Verkehrsinspektion 1 ist erreichbar unter: Tel. 05913365 - 4110.