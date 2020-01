Facebook

18-Jähriger wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert © (c) Silvia Sommer Steffen (Silvia Sommer Steffen)

In der Nacht auf Sonntag, um 01.40 Uhr wurde die Polizei von einer 21-jährigen Frau aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag darüber verständigt, dass ihr Nachbar in seiner Wohnung randalieren würde.



Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort teilte die 21-Jährige in Anwesenheit der 19-jährigen Freundin des Beschuldigten zudem mit, vom 18- Jährigen tätlich angegriffen worden zu sein. Noch während die Polizisten den Sacherverhalt aufnahmen, kam der stark alkoholisierte 18-Jährige aus seiner Wohnung. Er bedrohte in Anwesenheit der Beamten seine Nachbarin sowie seine 19-jährige Freundin mit dem Umbringen.



Er wurde daraufhin festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die 21-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt.