Tausende Anmeldungen nach Server-Crash weg: Aber es gibt genügend Plätze für all – in den Kursen für Ahnenforschung und Baumschnitt bis zu Kochen, Kabarett oder Töpfern und Yoga.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neue Volkshochschule in Graz © VHS/AK

"Ja, das war ein echter Super-GAU“, nickt man in der steirischen Arbeiterkammer (AK) und deren Volkshochschule (VHS). Dass infolge eines Server-Crashs alle Anmeldedaten der bildungsaffinen Steirer, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag VHS-Kurse gebucht hatten, wie weggeblasen waren, passiert nicht alle Tage. Man hing das medial gleich an die große Glocke, damit dann nicht Steirer um ihre Kursplätze umfallen, sondern sich neu anmelden können. Betroffen sind nicht nur Online-Anmeldungen, sondern auch telefonische, die von VHS-Mitarbeitern in den Computer eingegeben wurden.